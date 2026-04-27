Суд наказал жителя ЕАО за публичное оскорбление представителя власти

В Биробиджанском районе вынесено решение по уголовному делу в отношении 39 летнего жителя села Надеждинское. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным прокуратуры по ЕАО, мужчина признан виновным по ст. 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти. Инцидент произошёл в декабре 2025 года в здании администрации Надеждинского сельского поселения.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, обвиняемый в присутствии других граждан допустил высказывания в адрес главы администрации поселения, содержащие нецензурную брань. Эти действия унизили честь и достоинство должностного лица и противоречили общепринятым нормам поведения.
Государственный обвинитель поддержал позицию обвинения, и суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, возможны дальнейшие процессуальные действия.
