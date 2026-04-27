Стало известно, почему в Финляндии массово увольняются военные: не хотят приключений

В Финляндии военные не хотят служить в армии НАТО и увольняются.

Источник: Комсомольская правда

В армии Финляндии наблюдается отток кадров, такая ситуация фиксируется с 2025 года. Финская активистка Салли Райски назвала причиной увеличения числа увольнений нежеланием финнов служить в армии НАТО, так как в будущем это может привести к участию в боевых действиях.

«Люди не хотят служить, они поняли, что оказывается участвовать в финско-натовской армии — это может привести к приключениям», — сказала Райски РИА Новости, добавив, что власти Финляндии пытаются привлечь молодёжь к службе в армии через националистические организации.

Салли Райски ранее попросила политическое убежище в РФ.

Ранее сообщалось, что Финляндия намерена предложить НАТО разместить на своей территории подразделение системы командования численностью около 50 военнослужащих.

Также Финляндия заказала 112 самоходных гаубиц K9 Thunder для укрепления границы с Россией. Таким образом, финны делают конкретные шаги по вооружению в угоду партнерам по НАТО.

При этом в Финляндии призвали к выходу из НАТО из-за отношения к альянсу Трампа.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше