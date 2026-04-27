В армии Финляндии наблюдается отток кадров, такая ситуация фиксируется с 2025 года. Финская активистка Салли Райски назвала причиной увеличения числа увольнений нежеланием финнов служить в армии НАТО, так как в будущем это может привести к участию в боевых действиях.
«Люди не хотят служить, они поняли, что оказывается участвовать в финско-натовской армии — это может привести к приключениям», — сказала Райски РИА Новости, добавив, что власти Финляндии пытаются привлечь молодёжь к службе в армии через националистические организации.
Салли Райски ранее попросила политическое убежище в РФ.
Ранее сообщалось, что Финляндия намерена предложить НАТО разместить на своей территории подразделение системы командования численностью около 50 военнослужащих.
Также Финляндия заказала 112 самоходных гаубиц K9 Thunder для укрепления границы с Россией. Таким образом, финны делают конкретные шаги по вооружению в угоду партнерам по НАТО.
При этом в Финляндии призвали к выходу из НАТО из-за отношения к альянсу Трампа.