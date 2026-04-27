Почти 13 тонн свежей клубники привезли в Красноярский край

Каждая поставка проходит строгую фитосанитарную проверку: специалисты изучают документы, осматривают транспорт и продукцию, отбирают образцы для лабораторных исследований. На этот раз образцы отправили в ФГБУ «ЦОК АПК» — лабораторию, имеющую право проводить такие анализы. Карантинных вредителей и болезней в ягодах не обнаружено. Собственникам выдали акты, разрешающие продажу.