Почти 13 тонн свежей клубники привезли в Красноярский край

В Красноярском крае стартовал сезон импорта свежих ягод. На прилавках уже появилась клубника из Кыргызстана и Китая — всего специалисты Россельхознадзора проконтролировали 43 партии общим весом 12,9 тонны.
Каждая поставка проходит строгую фитосанитарную проверку: специалисты изучают документы, осматривают транспорт и продукцию, отбирают образцы для лабораторных исследований. На этот раз образцы отправили в ФГБУ «ЦОК АПК» — лабораторию, имеющую право проводить такие анализы. Карантинных вредителей и болезней в ягодах не обнаружено. Собственникам выдали акты, разрешающие продажу.
Сезон фруктов только набирает обороты. В середине мая ожидаются поставки черешни из Кыргызстана и Узбекистана, а в июне — абрикосов, персиков и нектаринов.
