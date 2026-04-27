Музаев: предметы ЕГЭ не планируют компьютеризировать

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Переводить в компьютерный формат другие предметы ЕГЭ, кроме информатики и устной части английского языка, в ближайшее время не планируется. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Нет, мы пока на этом остановились, потому что ни мы, ни школьные учителя, ни эксперты не видят в этом необходимости. Есть ряд предметов — все можно сделать, без проблем. Но то время, которое выделяется на экзамены, технологические решения, которые сейчас есть, могут привести к не очень хорошему эффекту, качественно отразиться на уровне выпускников», — сказал Музаев.
Он отметил, что плюсов у компьютеризации много: экономия времени, автоматическая обработка, снижение списываний. «Но это серьезно будет сказываться на качестве подготовки наших выпускников. Внедрение цифровых технологий носит положительный эффект, когда есть баланс между бумагой и ручкой и компьютером. Я думаю, баланс не стоит сильно нарушать», — резюмировал он.