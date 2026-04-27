Почти 13 тонн клубники проверили в Красноярском крае перед продажей

В Красноярском крае стартовал сезон свежей клубники. Ягода уже появилась на прилавках — первые партии привезли из Кыргызстана и Китая.

В Красноярском крае стартовал сезон свежей клубники. Ягода уже появилась на прилавках — первые партии привезли из Кыргызстана и Китая. Прежде чем попасть в магазины, продукция прошла проверку Россельхознадзора.

Специалисты ведомства проконтролировали 43 партии клубники общим весом 12,9 тонны. Они проверили документы, осмотрели транспорт и саму продукцию, а также отобрали образцы для лабораторных исследований.

Никаких карантинных вредителей и болезней в ягоде не нашли. Владельцы получили акты, разрешающие продажу.

Как пишет «Город Прима», в этом году за стакан клубники просят 250 рублей. Пластиковый контейнер с ягодой обойдется в 700 рублей, а небольшой ящик — 1,5 тысячи.

Сезон свежих фруктов только набирает обороты. В середине мая ожидаются первые поставки черешни из Кыргызстана и Узбекистана, а в июне — абрикосов, персиков и нектаринов.

Карантинные объекты, которые ищут специалисты, для людей безопасны, но могут уничтожить до 80% урожая сельхозкультур.

