Почти 13 тонн клубники проверили в Красноярском крае перед продажей

В Красноярском крае стартовал сезон свежей клубники. Ягода уже появилась на прилавках — первые партии привезли из Кыргызстана и Китая. Прежде чем попасть в магазины, продукция прошла проверку Россельхознадзора.
Специалисты ведомства проконтролировали 43 партии клубники общим весом 12,9 тонны. Они проверили документы, осмотрели транспорт и саму продукцию, а также отобрали образцы для лабораторных исследований.
Никаких карантинных вредителей и болезней в ягоде не нашли. Владельцы получили акты, разрешающие продажу.
Как пишет «Город Прима», в этом году за стакан клубники просят 250 рублей. Пластиковый контейнер с ягодой обойдется в 700 рублей, а небольшой ящик — 1,5 тысячи.
Сезон свежих фруктов только набирает обороты. В середине мая ожидаются первые поставки черешни из Кыргызстана и Узбекистана, а в июне — абрикосов, персиков и нектаринов.
Карантинные объекты, которые ищут специалисты, для людей безопасны, но могут уничтожить до 80% урожая сельхозкультур.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.