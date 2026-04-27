В Красноярский край привезли почти 13 тонн свежей клубники

Специалисты регионального управления Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль 43-й партии клубники общим весом 12,9 тонны. Как сообщили в пресс-службе ведомства, свежая ягода поступает в регион из Кыргызстана и Китая. Сезон свежих ягод и фруктов постепенно набирает обороты. В конце весны начнется поступление черешни из Узбекистана и Кыргызстана, а уже в начале лета начнутся первые поставки абрикосов, персиков и нектаринов.