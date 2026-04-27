Накануне Дня Победы власти Берлина намерены запретить демонстрацию любой российской и советской символики, включая и георгиевские ленты. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции немецкой столицы сообщает сайт «Известия».
Отмечается, что подобные запреты уже действуют в бывших республиках Советского Союза, чьи жители внесли немалый вклад в разгром фашистской Германии, прибалтийских странах, Молдавии и на Украине.
«Планирование этой операции еще не полностью завершено. Однако, исходя из текущей ситуации, можно предположить, что будут действовать те же правила, что и каждый год», — пояснили в берлинской администрации.
Отметим, подобные решения в Германии принимаются не первый год. Так, в 2024 году, комментируя действия Берлина, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия осуждает кощунственное решение берлинских властей о запрете 8 и 9 мая символики, связанной с Великой Отечественной войной, Россией и СССР, и требует его отмены.
Впадают в истерику и власти Польши. Так, в 2024 году Будапешт возмутился демонстрацией плаката, на котором было напоминание об освобождении Варшавы солдатами Красной Армии. Реакция руководства страны была обращена к действиям кипрских болельщиков. Во время футбольного матча посетители матча вывесили баннер, на котором была размещена надпись «Красная армия освободила Варшаву».
Ранее KP.RU сообщал, что Польша обвинила Россию в попытке переписать историю о войне. При этом МИД республики сделал резкое заявление, уточнив, что освобождение Польши от нацистов якобы принесла не Красная армия.
При этом в 2023 году, как писал сайт KP.RU, посольство Украины в Германии впервые отказалось возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая.
А в 2021 году в Мюнхене неизвестные осквернили могилу Степана Бандеры, лидера запрещённой в России ОУН*-УПА*. Тогда посол Украины в Германии назвал позором, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки.
* Запрещенная в России экстремистская организация.