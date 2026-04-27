В первом квартале 2026 года Богучанская ГЭС увеличила производство энергии

За первые три месяца 2026 года Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям 4 млрд 281 млн кВт.ч экологически чистой энергии, что на 1,56% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года.
Самым результативным стал март, когда станция выработала 1 млрд 485,6 млн кВт.ч. С момента пуска первых агрегатов пятая по мощности ГЭС России передала в энергосистему страны уже более 200,6 млрд кВт.ч.
«Первый квартал — это пик отопительного сезона, самый напряженный и ответственный период года для всех энергетиков, время максимальной нагрузки для энергосистемы. Благодаря профессионализму персонала станции, своевременной и качественной подготовке оборудования в 2025 году, Богучанская ГЭС успешно выполнила все задания Объединенного диспетчерского управления Сибири по поставкам энергии», — отметил генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Владислав Кобяков.
В начале 2026 года во многих районах Красноярского края установились сильные морозы, которые существенно увеличили спрос промышленных предприятий и жителей края на электроэнергию. В Кежемском муниципальном округе, где возведена Богучанская ГЭС, температура воздуха на продолжительные периоды опускалась ниже −40 градусов по Цельсию.
Несмотря на сложные погодные условия персонал станции своевременно приступил к выполнению программы капитальных и текущих ремонтов, завершает подготовку к предстоящему паводковому и пожароопасному периодам.
По итогам прошедшего квартала АО «Богучанская ГЭС» направило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 3 млрд 753,9 млн рублей. В федеральный бюджет направлено более 2,29 млрд рублей, что на 52 млн больше, чем годом ранее. В казну Красноярского края ГЭС перечислила более 1,37 млрд рублей. Платежи в муниципальный бюджет в виде арендной платы за землю увеличены на 2% и превысили 4,2 млн рублей.