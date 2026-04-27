В первом квартале 2026 года Богучанская ГЭС увеличила производство энергии

По итогам прошедшего квартала АО «Богучанская ГЭС» направило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 3 млрд 753,9 млн рублей. В федеральный бюджет направлено более 2,29 млрд рублей, что на 52 млн больше, чем годом ранее. В казну Красноярского края ГЭС перечислила более 1,37 млрд рублей. Платежи в муниципальный бюджет в виде арендной платы за землю увеличены на 2% и превысили 4,2 млн рублей.