ИИ не заменит учителей — РАО требует ограничить технологии в школах

ТАСС сообщает, что технологии искусственного интеллекта должны дополнять работу учителей, но не заменять их. Об этом заявила президент Российской академии образования Ольга Васильева.
По ее словам, распространение ИИ в образовании идет активно и часто без контроля. Наибольшие опасения вызывает использование таких технологий в школах, где формируются базовые навыки и ценности.
Васильева подчеркнула, что роль ИИ должна ограничиваться вспомогательными задачами и не подменять педагогов.
В Российской академии образования ведется исследование влияния цифровых технологий на учебный процесс. Созданы критерии и инструменты для оценки образовательных ресурсов.
Также академия планирует расширять международное сотрудничество в этой сфере. В марте представители РАО участвовали в профильной конференции в Китае. Отмечается интерес к совместным исследованиям со стороны стран БРИКС.
Читайте также: Чёрные риелторы выстроили конвейер ужаса — сделки заканчивались смертью.