ИИ не заменит учителей — РАО требует ограничить технологии в школах

ТАСС сообщает, что технологии искусственного интеллекта должны дополнять работу учителей, но не заменять их.

ТАСС сообщает, что технологии искусственного интеллекта должны дополнять работу учителей, но не заменять их. Об этом заявила президент Российской академии образования Ольга Васильева.

По ее словам, распространение ИИ в образовании идет активно и часто без контроля. Наибольшие опасения вызывает использование таких технологий в школах, где формируются базовые навыки и ценности.

Васильева подчеркнула, что роль ИИ должна ограничиваться вспомогательными задачами и не подменять педагогов.

В Российской академии образования ведется исследование влияния цифровых технологий на учебный процесс. Созданы критерии и инструменты для оценки образовательных ресурсов.

Также академия планирует расширять международное сотрудничество в этой сфере. В марте представители РАО участвовали в профильной конференции в Китае. Отмечается интерес к совместным исследованиям со стороны стран БРИКС.

Читайте также: Чёрные риелторы выстроили конвейер ужаса — сделки заканчивались смертью.