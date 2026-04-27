Омский капитан высудил у ПАО «Иртышское пароходство» 200 тысяч «моральных» рублей

В 2025 году омич, работавший долгое время в ПАО «Иртышское пароходство» на должностях штурмана и капитана-механика, обратился в больницу с жалобами на здоровье. В процессе обследования выяснилось, что во время работы он получил профессиональное заболевание. Требования бывшего капитана от своего работодателя определенной компенсации успехом не увенчались, и омич обратился за помощью в транспортную прокуратуру. В целях защиты трудовых прав капитана, транспортный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с ПАО «Иртышское пароходство» компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу омича 200 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле транспортной прокуратуры, отметили в ведомстве.