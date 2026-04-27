В Хабаровске проезд на четырёх маршрутах подорожает до 70 рублей

В самой компании решение объяснили тем, что с 1 января 2026 года на перевозчиков возложили обязанность уплачивать налог на добавленную стоимость.

В Хабаровске автобусные маршруты № 54−1, 70, 75 и 88 с 30 апреля переходят на новый тариф — 70 рублей за поездку. Об этом говорится на сайте управления промышленности и транспорта администрации Хабаровска.

Перевозчик ООО «Бриз» официально уведомил мэрию в соответствии с региональным порядком информирования об изменении тарифов на нерегулируемые перевозки. Таким образом, именно эта планка становится самой высокой среди всех ценников, действующих сегодня в общественном транспорте краевой столицы.

В самой компании решение объяснили тем, что с 1 января 2026 года на перевозчиков возложили обязанность уплачивать налог на добавленную стоимость — это существенно изменило экономику маршрутов. Раньше малый и средний бизнес в этой сфере мог пользоваться льготными налоговыми режимами, теперь же платежи в бюджет заметно выросли. И компенсировать соответствующие расходы владельцы автобусов намерены за счет пассажиров.