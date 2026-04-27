Глава Красноярского УФАС покидает пост

«Покидая этот пост, я испытываю огромное количество эмоций: от легкой грусти расставания до гордости за пройденный путь и светлого ожидания нового этапа. Хочу сказать искреннее спасибо руководителям Красноярского края и представителям силового блока. Спасибо за наше конструктивное и профессиональное взаимодействие. Мы часто решали сложные, системные задачи и только в диалоге, при взаимном уважении к закону и друг к другу, рождались верные решения. Отдельные, самые теплые слова благодарности — моему родному коллективу. Дорогие мои, вы — настоящие профессионалы своего дела. Спасибо за вашу вовлеченность, за принципиальность и за то, что вы всегда были командой. Те награды и высокие достижения, которых мы были удостоены — это наша общая заслуга, результат нашего общего труда. Моему родному и любимому краю желаю процветания и только уверенного движения вперед. А моему коллективу — новых побед, профессиональных успехов и, конечно, человеческого счастья и жизнелюбия».