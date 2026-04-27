Во Владивостоке подвели итоги футбольного турнира «Будущее зависит от тебя» в ДФО

«Турнир “Будущее зависит от тебя” — это гораздо больше, чем просто футбол. Для нас важно, чтобы каждый ребенок, участвующий в проекте, не только раскрыл свой спортивный потенциал, но и получил новые навыки, поверил в свои силы. Особенно радует, что в этом году дальневосточный этап собрал сильнейшие команды региона, а ребята из пресс-центров показали настоящий профессионализм в журналистике. Мы видим, как проект меняет судьбы: за 20 лет тысячи воспитанников детских домов обрели веру в свои возможности и желание расти в спорте. И это — главная победа», — рассказал директор МегаФона в Приморском крае Олег Никитин.