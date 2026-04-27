Во Владивостоке подвели итоги футбольного турнира «Будущее зависит от тебя» в ДФО

Во Владивостоке завершился региональный этап XXI Всероссийского футбольного турнира «Будущее зависит от тебя» для воспитанников детских домов. Финальные игры прошли 26 апреля на футбольном манеже «Тигр», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В соревнованиях Дальневосточного федерального округа приняли участие девять команд из Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также Магаданской и Сахалинской областей. По итогам двух игровых дней определены команды-призеры и лучшие представители пресс-центров.
Напряженные матчи выявили сильнейшие команды в двух возрастных категориях. В младшей группе первое место заняла команда «Рубин» (г. Чита, Забайкальский край), вторая ступень пьедестала у «Надежда» (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край), а третье место досталось «Содействию» (г. Уссурийск, Приморский край).
В старшей возрастной категории победу также одержали уссурийские спортсмены из «Содействия». Серебряными призерами стал биробиджанский «Интер» (ЕАО), а бронзу завоевала команда «Рекорды» (с. Троицкое, Сахалинская область). Команды, занявшие первые места, получат путевки на финальный этап турнира, который в мае состоится на федеральной территории «Сириус» в Сочи.
Помимо футбольных баталий, проект уделил большое внимание развитию медиакомпетенций и профориентации участников. В рамках турнира каждая команда работала со своим пресс-атташе из числа воспитанников, который прошел журналистский мастер-класс. Специальный приз за журналистскую работу получили Никита Косыгин и Иван Вакуров (команда «Содействие», г. Уссурийск), а также Артем Леонченков («Зеленый остров», пгт Ола, Магаданская область). Ребята успешно освоили азы спортивной репортажной работы и подготовили материалы о ходе соревнований. Кроме того, все участники посетили Владивостокский океанариум и прошли интерактивную программу «Город навыков SkillCity», направленную на киберсоциализацию и выбор будущей профессии.
«Турнир “Будущее зависит от тебя” — это гораздо больше, чем просто футбол. Для нас важно, чтобы каждый ребенок, участвующий в проекте, не только раскрыл свой спортивный потенциал, но и получил новые навыки, поверил в свои силы. Особенно радует, что в этом году дальневосточный этап собрал сильнейшие команды региона, а ребята из пресс-центров показали настоящий профессионализм в журналистике. Мы видим, как проект меняет судьбы: за 20 лет тысячи воспитанников детских домов обрели веру в свои возможности и желание расти в спорте. И это — главная победа», — рассказал директор МегаФона в Приморском крае Олег Никитин.
Благотворительная программа МегаФона «Будущее зависит от тебя» реализуется с 2005 года. За два десятилетия в ней приняли участие более 43 тысяч ребят из 140 городов России. Проект помогает воспитанникам детских домов развиваться в спорте, путешествовать по стране, находить друзей и свое призвание. Партнерами соревнований выступают Министерство спорта РФ, Министерство просвещения РФ и Российский футбольный союз. Как и в прошлые годы, победители регионального этапа получат уникальную возможность провести выходные со сборной России по футболу на товарищеских матчах в июне.