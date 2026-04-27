В Хабаровске экономист лишилась 900 тыс. рублей после разговора по телефону

Женщина перевела деньги на «безопасный счёт» после звонков лжеспецслужб.

В Хабаровске 41-летняя жительница Центрального района, работающая экономистом в коммерческой организации, стала жертвой телефонных мошенников, — сообщает hab.aif.ru.

Схема, увы, старая и отработанная: сначала женщине позвонил неизвестный, представился и сообщил о необходимости «актуализировать данные». Для подтверждения она продиктовала код из СМС.

После этого начались новые звонки — уже якобы от сотрудников спецслужб. Ей сообщили, что от её имени оформлена доверенность на человека, который якобы причастен к террористической деятельности. Чтобы «отменить документ» и «защитить счета», женщину убедили перевести деньги на так называемый безопасный счёт.

В итоге она перечислила 900 тысяч рублей — все личные сбережения.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье — до 6 лет лишения свободы, сообщил начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.

Подобные схемы продолжают использоваться и остаются одной из самых распространённых форм обмана граждан.

Мошенники действуют уверенно и психологически точно, играя на страхе и доверии к «силовым структурам» — и, как видно, по-прежнему находят тех, кто верит звонку больше, чем здравому смыслу.