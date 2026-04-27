В Хабаровске работодатель оштрафован за найм экс-чиновника без уведомления

Прокуратура Центрального района Хабаровска проверила, как соблюдается антикоррупционное законодательство при приеме на работу бывших муниципальных служащих. Нарушение нашлось быстро и оказалось классическим: нового сотрудника оформили, а его прежнему работодателю об этом сообщить забыли. Теперь за эту забывчивость придется отвечать рублем.
Речь идет о бывшем главном специалисте отдела благоустройства комитета по управлению Железнодорожным районом Хабаровска. После увольнения с муниципальной службы он трудоустроился в федеральное казенное учреждение «Госгранстрой». По закону новый работодатель обязан в десятидневный срок направить уведомление о заключении трудового договора бывшему нанимателю. Это требование не бюрократическая формальность, а один из ключевых антикоррупционных механизмов, позволяющих отслеживать карьерные маршруты экс-чиновников.
Однако ФГКУ «Госгранстрой» установленный срок проигнорировало. Сведения о трудоустройстве бывшего муниципального служащего в комитет по управлению Железнодорожным районом не ушли ни вовремя, ни позже — до тех пор, пока ситуацией не занялась прокуратура.
По инициативе прокурора Центрального района должностное лицо привлекли к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ. Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей. Кроме того, по представлению надзорного ведомства в организации приняли меры, чтобы подобные проколы не повторялись: одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.