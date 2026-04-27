В Крыму началась короткая рабочая неделя

Согласно производственному календарю, последняя рабочая неделя апреля продлится всего четыре дня в связи с тем, что День весны и труда (1 Мая) в этом приходится на пятницу. Следовательно, этот день станет выходным нерабочим.
Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Так, дважды по три дня россияне будут отдыхать в мае — с 1 по 3 и с 9 по 11. В июне дополнительными выходными сделали дни с 12 по 14 число. Также нерабочий праздничный день — 4 ноября, по случаю Дня народного единства. 31 декабря — нерабочий день.
В 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха — выходных и праздников.
Кроме того, в Крыму ежегодно нерабочими днями устанавливают религиозные праздники. В 2026 году это 20 марта — в связи с празднованием Ораза байрама, 13 апреля — в связи с празднованием Пасхи, 29 мая — в связи с празднованием Курбан байрама, 1 июня — в связи с празднованием Святой Троицы.