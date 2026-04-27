Руководитель Красноярского УФАС России покинул свой пост

Глава Красноярского УФАС России Александр Годованюк завершает свою работу в регионе и переходит на новую работу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 29 апреля он возглавит ФБУ «ИТЦ ФАС России» в Москве. В своем обращении к коллегам и партнерам Александр Годованюк поблагодарил руководство Красноярского края и глав силового блока в регионе за конструктивное и профессиональное взаимодействие. Он отметил, что в открытом диалоге и при взаимном уважении к закону рождались верные решения при решении сложных и системных задач. Врио руководителя Красноярского УФАС России будет назначена Марина Дударева, заместитель руководителя — начальник аналитического отдела.