В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Сейсмическое событие зафиксировано в Японии, на расположенном в Тихом океане острове Хоккайдо. Речь идёт о землетрясении магнитудой 6,3, информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Очаг землетрясения залегал на глубине 83 километра, толчки произошли в 30 километрах к югу-юго-западу от города Обихиро, где проживает 173 тысячи человек.
О последствиях подземных толчков не сообщалось.
Накануне на Камчатке продолжается сейсмическая активность. За минувшие сутки зарегистрировали сразу четыре афтершока — повторных подземных толчков. Магнитуда колебалась от 3.5 до 5.5.
Тем временем в Турции посетители одного из местных кафе приняли звук автомобильной аудиосистемы за землетрясение. Люди начали паниковать и выбегать на улицу.
