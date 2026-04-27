В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

В Японии произошло землетрясение на острове Хоккайдо.

Источник: Комсомольская правда

Сейсмическое событие зафиксировано в Японии, на расположенном в Тихом океане острове Хоккайдо. Речь идёт о землетрясении магнитудой 6,3, информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Очаг землетрясения залегал на глубине 83 километра, толчки произошли в 30 километрах к югу-юго-западу от города Обихиро, где проживает 173 тысячи человек.

О последствиях подземных толчков не сообщалось.

Накануне на Камчатке продолжается сейсмическая активность. За минувшие сутки зарегистрировали сразу четыре афтершока — повторных подземных толчков. Магнитуда колебалась от 3.5 до 5.5.

Тем временем в Турции посетители одного из местных кафе приняли звук автомобильной аудиосистемы за землетрясение. Люди начали паниковать и выбегать на улицу.

Что важно знать про землетрясение и как действовать, ощутив подземные толчки, читайте здесь на KP.RU.