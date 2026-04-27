«Его жалобы накалились»: подозреваемый в покушении на Трампа критиковал сокращение поддержки Украины

Задержанный по подозрению в стрельбе во время мероприятия с участием президента США Дональда Трампа активно вел социальные сети. Он высказывался против политики американского лидера. Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа особенно ярко осуждал власти за сокращение помощи Украине, пишет газета New York Post.
Он критиковал не только главу Белого дома, но и других членов американской администрации. Задержанный также поддерживал мероприятия, направленные на помощь ВСУ.
«Его жалобы, кажется, накалились, когда поддержка Украины со стороны США сократилась», — сообщает автор статьи.
По данным американской генпрокуратуры, подозреваемый в стрельбе прибыл из Лос-Анджелеса. Он следовал поездом в Вашингтон через Чикаго. По имеющимся данным, напавший забронировал номер в отеле Washington Hilton в начале апреля. Именно там произошло ЧП со стрельбой.