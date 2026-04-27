Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Его жалобы накалились»: подозреваемый в покушении на Трампа критиковал сокращение поддержки Украины

NYP узнала, что подозреваемый в покушении на Трампа осудил сокращение помощи ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Задержанный по подозрению в стрельбе во время мероприятия с участием президента США Дональда Трампа активно вел социальные сети. Он высказывался против политики американского лидера. Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа особенно ярко осуждал власти за сокращение помощи Украине, пишет газета New York Post.

Он критиковал не только главу Белого дома, но и других членов американской администрации. Задержанный также поддерживал мероприятия, направленные на помощь ВСУ.

«Его жалобы, кажется, накалились, когда поддержка Украины со стороны США сократилась», — сообщает автор статьи.

По данным американской генпрокуратуры, подозреваемый в стрельбе прибыл из Лос-Анджелеса. Он следовал поездом в Вашингтон через Чикаго. По имеющимся данным, напавший забронировал номер в отеле Washington Hilton в начале апреля. Именно там произошло ЧП со стрельбой.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше