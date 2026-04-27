В центре Перми вместо Блошиного рынка могут появиться жилой дом и парк

На участке снесли все киоски и павильоны.

Парк и жилой дом могут появиться на месте Блошиного рынка в центре Перми, сообщает 59.RU.

Популярная торговая площадка в центре Перми, на которой люди торговали металлом, ломом и антиквариатом, ликвидирована. На участке возле шоссе Космонавтов снесли все павильоны и киоски, нет и самих продавцов.

Как рассказали порталу в городской администрации, рынок размещался на двух участок, один из которых имеет назначение жилой застройки, а второй — озеленение. Суд решил, что землю используют не по целевому назначению, поэтому обязал собственника ликвидировать постройки.

Участки находятся в частной собственности. Владелец может распоряжаться им по своему усмотрению, но с учётом назначения.