В центре Перми вместо Блошиного рынка могут появиться жилой дом и парк

Парк и жилой дом могут появиться на месте Блошиного рынка в центре Перми, сообщает 59.RU.
Популярная торговая площадка в центре Перми, на которой люди торговали металлом, ломом и антиквариатом, ликвидирована. На участке возле шоссе Космонавтов снесли все павильоны и киоски, нет и самих продавцов.
Как рассказали порталу в городской администрации, рынок размещался на двух участок, один из которых имеет назначение жилой застройки, а второй — озеленение. Суд решил, что землю используют не по целевому назначению, поэтому обязал собственника ликвидировать постройки.
Участки находятся в частной собственности. Владелец может распоряжаться им по своему усмотрению, но с учётом назначения.