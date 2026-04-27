Красноярцам объяснили, защищает ли иммуноглобулин от клещевого энцефалита на 100%

Также стало известно, как скоро после укуса клеща препарат необходимо ввести.

Источник: Krasnoyarskmedia

В управлении Роспотребнадзора по региону отмечают, что, да, противоклещевой иммуноглобулин существует и он работает, но препарат необходимо вводить в течение 72 часов после укуса. Кроме того, защищает он не на 100%, поэтому риск заболеть энцефалитом остаётся.

Также стоит отметить, что повторно ввести иммуноглобулин можно не раньше, чем через месяц. А если вас вновь укусит это насекомое?

Специалисты Роспотребнадзора советуют заранее привиться от клеща, при выходке на природу использовать репелленты, осматривать себя и своих питомцев каждые 20−30 минут.