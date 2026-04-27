Подняться на пик Героев-Панфиловцев через ледник Маншук Маметовой приглашают в Алматы

Федерация альпинизма Алматы приглашает 7 мая совершить восхождение на одну из красивейших вершин Малоалматинского ущелья, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В этом году на восхождение допускается до 400 зарегистрированных участников в возрасте от 14 лет, передает федерация на своей странице в соцсетаях. Потенциальных участников также заранее ознакомили с маршрутом восхождения.

Он представлен следующим образом:

Медеу — Шымбулак (2200 м) — ур. Туюк-Су (2500 м) — ур. Мынжылки (3000 м) — ледник Маншук Маметовой (3600 м) — перевал Маншук Маметовой (3850 м) — пик Героев-Панфиловцев (4120 м).

«Стартуют участники восхождения в 05:30 подъемом до ГК “Шымбулак” на канатной дороге», — говорится в сообщении.