Администрация Владивостока объявила дату завершения отопительного сезона

Отопительный сезон во Владивостоке завершат 4 мая 2024 года. Об этом сообщили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города, сообщила пресс-служба администрации города.
По словам вице-мэра Романа Чернявского, дата отключения отопления определена в соответствии с федеральными нормами: она может быть установлена только после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд превысит +8 °C. Согласно прогнозу Примгидромета, такие погодные условия установятся в городе именно к 4 мая.
Сразу после отключения начнутся гидравлические испытания тепловых сетей — по их результатам скорректируют планы ремонтных работ. Уже сейчас службы города приступили к подготовке отопительного сезона 2026−2027: согласованы графики испытаний, заключаются контракты на модернизацию оборудования, замену изношенных участков теплотрасс и водопроводов.
Напомним, что в 2026 году планируется отремонтировать 16 километров трубопроводов во Владивостоке. Уже известны некоторые объекты, подлежащие ремонту в 2026 году. Так, среди объектов, которые запроектированы и будут отремонтированы в этом году, — улица Горная, перекладка сетей на Светланской, Давыдова, Вилкова, Народном проспекте.