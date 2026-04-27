Администрация Владивостока объявила дату завершения отопительного сезона

По словам вице-мэра Романа Чернявского, дата отключения отопления определена в соответствии с федеральными нормами: она может быть установлена только после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд превысит +8 °C. Согласно прогнозу Примгидромета, такие погодные условия установятся в городе именно к 4 мая.