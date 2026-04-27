Мэр Красноярска подтвердил, что пятизвездочный отель построят к 2028 году

Глава Красноярска Сергей Верещагин подтвердил планы по строительству пятизвездочной гостиницы. Как пишет ТАСС, объект должен появиться к 400-летию Красноярска в 2028 году.
Мэр отметил, что для города-миллионера такая гостиница давно необходима. По данным агентства по туризму края, только в прошлом году Красноярск посетили более 800 тысяч человек. После юбилея поток туристов, по ожиданиям, вырастет.
Ранее губернатор Михаил Котюков сообщал, что отель на 120 номеров планируют построить на Стрелке. Проект получил федеральное льготное кредитование по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В гостинице также разместят деловую зону, спа-салон, тренажерный зал, ресторан и подземный паркинг.
Сейчас в Красноярске есть только один пятизвездочный мини-отель на 14 номеров. Всего к юбилею города запланировано около 240 различных проектов.
