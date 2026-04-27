В Новосибирске открыли самую длинную в России трамвайную эстакаду

Строительство четвертого моста началось в 2020 году по концессионному соглашению с Группой «ВИС». Стоимость объекта оценивается в 46,7 миллиарда рублей. Первоначально его планировали сдать в 2023 году, однако сроки неоднократно переносились. Строительные работы на левобережной развязке продолжаются. После официального ввода моста в эксплуатацию проезд по нему будет платным.