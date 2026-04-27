В Новосибирске открыли самую длинную в России трамвайную эстакаду

В Новосибирске началось движение по трамвайной эстакаде левобережной транспортной развязки нового моста через Обь, соединившего площадь Инженера Будагова на правом берегу Оби и площадь Труда на левом.

Источник: "Российская газета"

По сообщению пресс-службы Группы «ВИС» (концессионер проекта строительства моста), трамвайная эстакада длиной 632 метра станет самой протяженной в России.

Путепровод в створе улицы Широкой и с выходом на улицу Ватутина позволит снизить транспортную нагрузку на площадь Труда. Как написал в своем канале в MAX мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, после запуска движения трамвайные пути на площади планируют демонтировать для увеличения пропускной способности.

На улице Широкой будет открыт временный остановочный пункт «ГПТУ-50», а остановка «Вокзал Новосибирск-Западный» (в сторону площади Труда) будет перенесена на улицу Троллейную.

Автомобильное движение по четвертому мосту через Обь в Новосибирске было открыто в декабре 2025 года. Мост длиной 1,5 километра включает 715-метровое пролетное строение шириной до 32 метров и вантовый участок общей длиной 380 метров. Высота пилона моста составляет 114 метров. Это один из самых крупных в России мостов, построенных с использованием вантовой системы.

Шестиполосная дорога длиной 5,1 километра с многоуровневыми развязками рассчитана на пропуск до 70 тысяч автомобилей в сутки.

Строительство четвертого моста началось в 2020 году по концессионному соглашению с Группой «ВИС». Стоимость объекта оценивается в 46,7 миллиарда рублей. Первоначально его планировали сдать в 2023 году, однако сроки неоднократно переносились. Строительные работы на левобережной развязке продолжаются. После официального ввода моста в эксплуатацию проезд по нему будет платным.