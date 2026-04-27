Георгиевскую ленточку будут бесплатно раздавать омичам во всех пяти округах

О старте Международной акции «Георгиевская лента» на территории Омской области сообщили в региональном министерстве молодежной политики. В ведомстве указали адреса, по которым волонтеры будут ежедневно раздавать георгиевскую ленточку всем желающим омичам.
Акция по раздаче георгиевской ленты проводится во всех 5 округах Омска. Получить символ Победы можно по следующим локациям:
— Центральный округ: ТЦ «Омский», кинотеатр «Маяковский», ТК «Амурский», памятник Любочке;
— Кировский округ: ТК «Зеленый рынок», ТК «Маяк», ТЦ «Festival City», Остановка наземного транспорта «Парк им. 30-летия Победы»;
— Советский округ: остановка «Городок Водников», парк культуры и отдыха «Зеленый остров», остановка «Технический университет»;
— Октябрьский округ: ТК «Октябрьский», парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ, остановка «ул. Лизы Чайкиной»;
— Ленинский округ: район железнодорожного вокзала.
В ведомстве также отметили, что акция в Омске уже стартовала и будет проходить вплоть до 9 мая, в период с 17:30 до 18:30 часов.