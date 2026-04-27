Директор «Склифа»: институт охватывает основные направления по пересадке органов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского обладает уникальным для России спектром компетенций в области трансплантологии, охватывая все основные направления по пересадке органов. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор института Сергей Петриков.
«У нас целый трансплантологический кластер. Наши трансплантологи пересаживают все, что можно пересадить. Это и сердце, и легкие, и почки, печень, поджелудочную железу, кишечник», — сказал он.
За годы работы в институте выполнено более 4,5 тыс. успешных трансплантаций. Кластер трансплантологии «Склифа» продолжает развивать высокие технологии, в 2025 году была проведена первая успешная пересадка руки. Над развитием нового направления в Москве работает большая мультидисциплинарная команда специалистов НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Института пластической хирургии и косметологии, Сеченовского университета, ММНКЦ им. С. П. Боткина, ГКБ им. С. С. Юдина, МКНИЦ Больница 52. Также к участию были приглашены врачи из китайского университета Гуанси, которые применяют в трансплантологии опыт советской и российской школы.
«Надо сказать, что таким драйвером этой истории выступила Наталья Евгеньевна Мантурова, главный пластический хирург и Москвы, и России. И после определенной подготовки мы вошли в эту программу. И сейчас потихонечку набираем обороты», — добавил собеседник агентства.
В апреле 2025 года хирурги пересадили правые предплечье и кисть 53-летнему мужчине, который тремя годами ранее лишился правой руки. В феврале 2026-го команда провела еще более сложное вмешательство: 42-летнему пациенту пересадили сразу два донорских комплекса — восстановили утраченные после травмы левую кисть с участком предплечья и правую кисть.