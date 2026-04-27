Директор «Склифа»: институт охватывает основные направления по пересадке органов

За годы работы в институте выполнено более 4,5 тыс. успешных трансплантаций. Кластер трансплантологии «Склифа» продолжает развивать высокие технологии, в 2025 году была проведена первая успешная пересадка руки. Над развитием нового направления в Москве работает большая мультидисциплинарная команда специалистов НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Института пластической хирургии и косметологии, Сеченовского университета, ММНКЦ им. С. П. Боткина, ГКБ им. С. С. Юдина, МКНИЦ Больница 52. Также к участию были приглашены врачи из китайского университета Гуанси, которые применяют в трансплантологии опыт советской и российской школы.