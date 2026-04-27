Жители Нижегородской области хвалятся апрельским сбором грибов

Грибники начали походы в леса Нижегородской области и уже хвалятся сборами. Фото грибов они публикуют в соцсетях.
Особенно много даров леса в Борском районе.
«И ведь с погодой то как повезло! Ни дождя, ни снега… Ни конкурентов. Только традиционные пробки вокруг Борского моста. Сморчков пока нет, видимо, в мае уже. Если снег опять не пойдёт», — рассказал пользователь с ником Андрей Фарников.
«Шапки очень много и она такая жирная, ногу ещё не отрастила, поэтому у любителей этих грибов ещё есть время насладиться сбором. “Навязала” Борских шапочек, отдам за “просто так”, примерно 1 кг», — написала Татьяна Садовская.
«Целился на строканы… шапок взял немного, еще безногие, гулял пару часов, 12 кг», — сообщил Андрей Бовкун, уточнив, что грибы собрал в Горбатовке.
Денис Юрков опубликовал фото грибов из Семенова, а Ольга Лазарева — из Балахнинского района.
«Решили сегодня с мужем прогуляться по лесу. Ни дождь, ни снег нам не помешали. Нашли строчок гигантский и сморчковую шапочку. Причём шапочку первый раз нашли разного цвета. На жареху набрали», — рассказала она.
Недавно в Нижегородской области обнаружили гриб из Красной книги России.