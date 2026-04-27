В Хабаровске выставили на продажу доходный дом Кровякова

На одном из популярных сервисов публикации объявлений появилось предложение о продаже здания и земельного участка по адресу ул. Запарина, 94. Доходный дом Никиты Кровякова в Хабаровске оценили в 35,7 миллионов рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участок, на котором располагается каменно-деревянное строение, принадлежал мещанину Кровякову с 7 июня 1903 года. К тому моменту он уже год занимал пост гласного городской думы Хабаровска.
Как уточняют в карточке Перечня объектов культурного наследия Хабаровского края, здание было возведено предположительно в 1912 году. Спустя два года после завершения строительства здесь располагался полицейский участок, а после — красильня и химчистка.
В ранний советский период двухэтажку занимало Общество трезвости. В послевоенные годы ее передали на баланс жилтресту. Также площадку занимали: управление «Таежгеологии» (до 1986 года), управление Федеральной службы судебных приставов (до 2005 года) и другие организации.
Как сообщают авторы объявления, площадь здания составляет 200 квадратных метров, участка — 984 квадрата. К нему подведены центральное электричество, вода, канализация и отопление.
Визуально фасад, кровля и резьба сохранили аутентичный внешний вид.
— Готов проект реконструкции с увеличением площадей здания, — пишут авторы объявления, не упоминая, что изменение внешнего облика и объемно-пространственных характеристик памятника архитектуры регионального значения запрещены согласно ФЗ-73.
Напомним, что за последнее время доходный дом Кровякова — не единственный объект культурного наследия, выставленный на продажу в Хабаровске. В апреле также искали покупателей для доходных домов Мурашева и Солохина.