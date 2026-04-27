Прокуратура ЕАО наказала управляющую компанию дома за нарушения

Прокуратура Ленинского района защитила права жителей многоквартирного дома в селе Дежнёво, сообщает прокуратура по ЕАО. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Надзорное ведомство проверило соблюдение жилищного законодательства в новом доме на улице Пограничной. Выяснилось, что управляющая организация не выполняла свои обязанности: в подъездах и на лестничных клетках отсутствовало освещение, не были приняты меры для обеспечения безопасности жильцов и надлежащего содержания здания.
После вмешательства прокуратуры в адрес управляющей компании было внесено представление. Организация рассмотрела документ и приняла меры по устранению нарушений.
Параллельно в отношении руководителя компании возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом.
Ведомство продолжает контролировать фактическое устранение выявленных недостатков.
