Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура ЕАО наказала управляющую компанию дома за нарушения

Прокуратура Ленинского района защитила права жителей многоквартирного дома в селе Дежнёво.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ленинского района защитила права жителей многоквартирного дома в селе Дежнёво, сообщает прокуратура по ЕАО. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Надзорное ведомство проверило соблюдение жилищного законодательства в новом доме на улице Пограничной. Выяснилось, что управляющая организация не выполняла свои обязанности: в подъездах и на лестничных клетках отсутствовало освещение, не были приняты меры для обеспечения безопасности жильцов и надлежащего содержания здания.

После вмешательства прокуратуры в адрес управляющей компании было внесено представление. Организация рассмотрела документ и приняла меры по устранению нарушений.

Параллельно в отношении руководителя компании возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом.

Ведомство продолжает контролировать фактическое устранение выявленных недостатков.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962 223 38 83.