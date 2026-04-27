Короткая неделя рабочая неделя в Башкирии: как в республике будут отдыхать в майские праздники

В Башкирии началась короткая рабочая неделя из-за Праздника весны и труда 1 мая. Государственная инспекция труда республики напомнила, как жители региона будут работать и отдыхать.
Сотрудники с пятидневной рабочей неделей отдохнут три дня подряд — 1, 2 и 3 мая. У тех, кто работает шесть дней в неделю, выходными будут 1 и 3 мая. Продолжительность рабочего дня 30 апреля сокращена на один час.
Заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова уточнила, что при отпуске праздничный день 1 мая не входит в число дней отдыха, поэтому отпуск продлевают на один день. Если сотрудник будет работать 1 мая по графику или вахте, ему оплатят труд в двойном размере.
Привлекать работников к работе в выходные 1, 2 и 3 мая можно только с их письменного согласия за исключением редких случаев. В таком случае оплата также должна быть двойной либо предоставлен другой день отдыха. Сотрудник вправе отказаться от работы в выходной без распоряжения и согласия.