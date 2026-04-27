Короткая неделя рабочая неделя в Башкирии: как в республике будут отдыхать в майские праздники

Привлекать работников к работе в выходные 1, 2 и 3 мая можно только с их письменного согласия за исключением редких случаев. В таком случае оплата также должна быть двойной либо предоставлен другой день отдыха. Сотрудник вправе отказаться от работы в выходной без распоряжения и согласия.