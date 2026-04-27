От +2 до +12, дождь и сильный ветер: Какая будет погода в Ростове-на-Дону 27 апреля

От −3 до +13, дождь и ветер обещают синоптики в Ростовской области в понедельник.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 27 апреля будет холоднее, чем днем ранее. В Донской столице температура днем не поднимается выше +12, а ночью в области ожидаются заморозки до −3, также возможен сильный ветер. Подробный прогноз в понедельник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Согласно прогнозу, 27 апреля в донской столице ожидается облачная погода с пояснениями. Пройдёт небольшой дождь. Южный и юго-западный с переходом на западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 м/с, его порывы могут усилиться до 16 м/с. Ночью 28 апреля будет облачно без добавок. Ветер западный и юго-западный движется со скоростью 7 — 12 м/с.

В Ростовской области в понедельник дождь будет облачно с прояснениями, возможен небольшой и умеренный. Южный и юго-западный с переходом на западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 м/с, в местах невероятных порывов до 15 — 18 м/с. Ночью во вторник в отдельных регионах возможен небольшой дождь. Ветер западный и юго-западный движется со скоростью до 7−12 м/с, местами может усилиться до 15−17 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.

Днем 27 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимается до +10 — +12 градусов. Ночью 28 апреля столбики термометров опустятся до +2 — +4 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в понедельник составит от +8 до +13 градусов. Ночью во вторник ожидается от +2 до +7 градусов, при прояснениях возможно понижение до 0, в отдельных регионах — до −1 — −3.

Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

