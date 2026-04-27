Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске ссора соседей закончилась уголовным делом

Ранее судимый мужчина угрожал женщине во время распития алкоголя.

В Хабаровске участковые уполномоченные 1-го городского отдела полиции задержали 35-летнего жителя Красной Речки, — сообщает hab.aif.ru.

По данным правоохранителей, мужчина ранее неоднократно судим — за разбой, кражу, угрозу убийством и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Также он отбывал наказание в исправительных учреждениях.

Инцидент произошёл во время распития спиртного. Между ним и соседкой, проживающей в этом же доме, возник конфликт. В ходе ссоры мужчина стал угрожать женщине физической расправой, при этом демонстрируя нож.

Потерпевшая восприняла угрозу как реальную и обратилась в полицию.

Участковые провели проверку, в ходе которой факт подтвердился. По словам правоохранителей, сам мужчина своей причастности к произошедшему фактически не отрицал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ — «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Как отметил старший специалист группы по работе со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов, материалы дела направлены для дальнейшего разбирательства.