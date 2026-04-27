В Хабаровске ссора соседей закончилась уголовным делом

В Хабаровске участковые уполномоченные 1-го городского отдела полиции задержали 35-летнего жителя Красной Речки, — сообщает hab.aif.ru.
По данным правоохранителей, мужчина ранее неоднократно судим — за разбой, кражу, угрозу убийством и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Также он отбывал наказание в исправительных учреждениях.
Инцидент произошёл во время распития спиртного. Между ним и соседкой, проживающей в этом же доме, возник конфликт. В ходе ссоры мужчина стал угрожать женщине физической расправой, при этом демонстрируя нож.
Потерпевшая восприняла угрозу как реальную и обратилась в полицию.
Участковые провели проверку, в ходе которой факт подтвердился. По словам правоохранителей, сам мужчина своей причастности к произошедшему фактически не отрицал.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ — «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Как отметил старший специалист группы по работе со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов, материалы дела направлены для дальнейшего разбирательства.