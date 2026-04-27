The Independent: ВСУ начали испытывать наземные беспилотники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы начали использовать беспилотные наземные транспортные средства, которые на данный момент проходят испытания в воинских частях. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщило издание The Independent со ссылкой на источники.
По данным газеты, аппараты разрабатывает украинская компания DevDroid. Стоимость одного такого робота может достигать 50 тысяч долларов в зависимости от модификации. Руководитель исследований и разработок компании Олег Федоришин сообщил, что около 15 процентов отправленных роботов были потеряны в бою. Он отказался раскрывать подробности о наземных аппаратах, которые еще не были официально презентованы.
— Эксперты предупреждают, что растущее использование роботов сопряжено с рисками. Физическая отстраненность оператора от смертоносного оружия вызывает опасения по поводу способов применения силы, — говорится в публикации.
Украинские специалисты украли технологии производства российских беспилотников «Елка» с целью разработки дрона P1-Sun. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Так он прокомментировал информацию о появлении в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) БПЛА, направленных на противодействие «Гераням».