Народные приметы на 28 апреля: чего нельзя делать в Пудов день?

28 апреля Церковь чтит апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, в народном календаре — Пудов день. С этой датой на Руси связывали немало запретов и традиций. Сегодня мы вспомним правила, которых придерживались наши пращуры, чтобы отвести от дома беду и приманить денежную удачу.
Народные приметы на 28 апреля: что нельзя делать.
В Пудов день, если верить приметам, нельзя поздно вставать. Любители валяться в постели до обеда рискуют потерять источник дохода. Также не следует отлынивать от работы и перекладывать свои задачи на других. Это может стать причиной нищеты и голода.
Чтобы не остаться без денег, 28 апреля ни в коем случае не звените мелочью в карманах и не пересчитывайте купюры после обеда. По этой же причине не рекомендуется надевать одежду с дырками или оторванными пуговицами.
Нежелательно носить кольца и перстни на левой руке в этот день. Наши предки считали, что так можно стать жертвой сплетен.
Не следует громко разговаривать и браниться около очага. Наказанием за нарушение данного правила станет пожар. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Старцы в давние времена предостерегали: не надо много болтать, а то зубы заболят. Тому, кто любит подслушивать чужие разговоры, сулили проблемы с памятью и бессонницу.
В семьях с маленькими детьми в Пудов день существовало такое правило. Укладывать чадо спать должны были оба родителя. Иначе ребенка будут мучать кошмары.
Если верите в приметы, 28 апреля ни за что не давайте кому-либо взаймы — деньги вам не вернут. Брать в долг тоже не следует — расплатиться с кредитором будет сложнее, чем вы ожидали.
Не ешьте из посуды с отколотыми краями — к болезни. Также не оставляйте грязную посуду на столе, а то в дом придет голод.
Тем, кто возьмется за уборку, стоит знать, что ходить по мокрому полу в этот день может быть опасно. Если проигнорировать данное предписание, придется много плакать. Также не рекомендуется выносить из жилища мусор, чтобы счастья вместе с ним не лишиться.
Лучше быть осторожнее с иглами. Если пораниться, удачи не будет.
Нельзя заглядывать в чужие окна: из-за этого все в жизни пойдет наперекосяк.
Строго-настрого запрещается подбирать на улице деньги и ценные вещи. Скорее всего, на них порча. Если взять находку себе, можно сильно пожалеть. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Народные приметы на 28 апреля: что можно делать.
На Руси Пудов день верующие начинали с молитвы. Многие ходили в храмы целыми семьями. Те, у кого не было возможности отправиться на богослужение, обращались к заступникам, стоя перед иконой у себя дома. Апостола Пуда обычно просили о помощи пасечники. Пчеловодство играло в старину важную роль, поэтому к святому относились с большим почтением.
Этот день хорошо подходит для труда как дома, так и в огороде. Можно починить забор, привести в порядок одежду, помыть полы и постирать белье. Чистые вещи в старину было принято развешивать во дворе, чтобы ветер «выдул» из них болезни.
Можно провести время на свежем воздухе, повидаться с родными и друзьями. Также день подходит для знакомств с противоположным полом. У одиноких людей появится шанс устроить свою судьбу. На Руси 28 апреля считали подходящим днем для встреч и свиданий.
Народные приметы о погоде на 28 апреля.
Тихое утро 28 апреля указывает на то, что лето будет жарким. Если поднялся сильный ветер, следующий сезон окажется холоднее обычного.
Дождь после обеда в Пудов день — предвестник ранней осени.
Если на улице туман, в мае будет душно.
Радуга обещает потепление. Морозы больше не вернутся.
Именинники 28 апреля.
В этот день именины отмечают Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукиан, Мстислав, Пуд, Савва, Севастьян, Трофим, Федор и Яков.