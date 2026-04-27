Народные приметы на 28 апреля: чего нельзя делать в Пудов день?

На Руси Пудов день верующие начинали с молитвы. Многие ходили в храмы целыми семьями. Те, у кого не было возможности отправиться на богослужение, обращались к заступникам, стоя перед иконой у себя дома. Апостола Пуда обычно просили о помощи пасечники. Пчеловодство играло в старину важную роль, поэтому к святому относились с большим почтением.