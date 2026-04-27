Три нижегородских объекта отмечены премией РФ «Спортивная инфраструктура»

Три объекта, расположенные в Нижегородской области, стали обладателями XIII ежегодной российской премии «Спортивная инфраструктура».
Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, награды вручили в Минспорта России в столице.
Так, в третий раз лучшим ФОКом страны признают дзержинский физкультурно-оздоровительный комплекс «Ока», лучшей оказалась ИТ-инфраструктура борской спортивной школы «Кварц».
Наконец, ледовая арена на Стрелке в Нижнем Новгороде, куда уже летом 2026 года планируют перебазировать хоккейный клуб «Торпедо», выиграла награду для новых и строящихся ледовых сооружений.
Второе место в номинации для руководителей спортивных объектов завоевал директор ФОКа «Триумф» в Володарске Нижегородской области. Особенно приятно видеть среди победителей муниципальные учреждения, говорит глава региона: «Это доказывает, что наша спортивная инфраструктура — на высоком уровне и в районах».
Между тем и на недавней IX Премии СБК, которая оценивает решения в спортивном бизнесе, есть финалисты из нашего региона. В финал награды вышли кейсы министерства спорта Нижегородской области, департамента спорта областного центра, ЦУРСа, хоккейного клуба «Торпедо», АНО «Центр 800», а также футбольный стадион на Стрелке и региональный центр адаптивных видов спорта «Парус» в городе химиков.
Как сообщалось ранее, гендиректор «Торпедо» Евгений Забуга заявил, что матч-открытие новой ледовой арены на Стрелке станет большим культурным и спортивным событием, туда планируют пригласить звёзд КХЛ.