Правительство смягчило требования к разработчикам ИИ

Источник РБК, участвующий в обсуждении документа, рассказал, что из новой версии также исключили требование для сервисов с аудиторией более 500 тыс. пользователей регистрироваться в качестве организатора распространения информации (ОРИ; к ним относятся мессенджеры, соцсети, сервисы электронной почты и другие площадки, которые позволяют обмениваться сообщениями в интернете). Все ОРИ должны устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), через которые спецслужбы могут получать доступ к переписке и данным пользователей. Кроме того, по словам этого собеседника, изменится ответственность — в обновленном документе вместо распределения ответственности между всеми участниками рынка введут отсылку к действующему законодательству. Бизнес в своих отзывах к документу ранее предупреждал, что, если ответственность установят преждевременно, это приведет к снижению темпов развития отрасли, переносу разработки сервисов в другие юрисдикции и ухудшению конкурентоспособности национального ИИ-сектора.