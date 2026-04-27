Правительство смягчило требования к разработчикам ИИ

Как рассказал Радио РБК представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, власти доработали законопроект «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в России». В текущей версии документ не содержит требований к наборам данных, предназначенных для обучения моделей. «Отсутствие таких требований дает разработчикам возможность использовать для обучения моделей любые доступные данные», — указал он.
Ранее бизнес в своих отзывах на законопроект раскритиковал требование, чтобы модели, претендующие на статус суверенных и национальных, обучались только на данных российского происхождения, а также чтобы создавали граждане России на территории страны. Участники рынка указывали, что релевантных данных на русском языке в открытых источниках недостаточно и что такое ограничение приведет к деградации качества моделей.
Из законопроекта также убрали требование о разработке и обучении суверенных и национальных моделей гражданами России. Теперь для получения подобного статуса достаточно, чтобы разработку вело российское юрлицо и чтобы было подтверждено, что модель соответствует отечественному законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям, сообщил представитель аппарата.
Источник РБК, участвующий в обсуждении документа, рассказал, что из новой версии также исключили требование для сервисов с аудиторией более 500 тыс. пользователей регистрироваться в качестве организатора распространения информации (ОРИ; к ним относятся мессенджеры, соцсети, сервисы электронной почты и другие площадки, которые позволяют обмениваться сообщениями в интернете). Все ОРИ должны устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), через которые спецслужбы могут получать доступ к переписке и данным пользователей. Кроме того, по словам этого собеседника, изменится ответственность — в обновленном документе вместо распределения ответственности между всеми участниками рынка введут отсылку к действующему законодательству. Бизнес в своих отзывах к документу ранее предупреждал, что, если ответственность установят преждевременно, это приведет к снижению темпов развития отрасли, переносу разработки сервисов в другие юрисдикции и ухудшению конкурентоспособности национального ИИ-сектора.
О чем законопроект.
В середине марта правительство опубликовало на портале Regulation.gov.ru законопроект об основах регулирования ИИ, который предусматривает введение трех категорий ИИ-моделей: «суверенные», «национальные» и «доверенные». Предполагается, что в госинформсистемах и на объектах критической информационной инфраструктуры (к ним относятся сети связи и информационные системы госорганов, финансовых, энергетических, транспортных и ряда других компаний) должны применяться только доверенные модели из специального реестра — те, которые прошли сертификацию безопасности, обрабатывают данные исключительно на территории России и подтвердили качество у отраслевых регуляторов.
Проект вызвал масштабную критику со стороны бизнеса. В обсуждении участвовали более 150 экспертов, включая представителей «Роснефти», «Россетей», «МегаФона», РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ), а также бизнес-объединений — Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциации цифровых платформ (АЦП), Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), Торгово-промышленной палаты (ТПП) и др. Они предупреждали, что принятие законопроекта в первоначальном виде приведет к росту затрат на внедрение ИИ на 20−40% и замедлит вывод продуктов на рынок в полтора-два раза. При этом ТПП, АЕБ и АЦП в своих отзывах указывали, что в России сейчас нет моделей, соответствующих всем заявленным критериям суверенности, — все отечественные разработки используют зарубежные компоненты и открытые датасеты.
14 апреля «Единая Россия» предложила смягчить требования законопроекта, а 23 апреля Совет по кодификации при президенте России отклонил документ. Председатель совета Павел Крашенинников указывал на противоречия Гражданскому кодексу, дублирование существующих норм и размытые формулировки.
Как пояснил представитель аппарата Григоренко, сейчас законопроект дорабатывается на площадке АНО «Цифровая экономика». Отвечая предметно на отдельные замечания бизнеса к документу, он пояснил, что смысл введения категорий «суверенных» и национальных«моделей в том, чтобы государство имело возможность оказывать поддержку отечественным разработкам. “Это не означает, что модели без таких статусов будут ограничены в использовании, — пояснил он. — Необходимо создать для отрасли условия для отказа от глобальной технологической зависимости. И данная мера, по сути, является ключевым шагом для обеспечения “цифрового суверенитета” в части ИИ-технологий”. Конкретные меры поддержки позже определит правительство.
Объясняя различия между национальными и суверенными моделями, представитель аппарата указал, что первые смогут использовать компоненты открытого программного обеспечения для обучения. Но точное определение появится в подзаконном акте правительства, оговорился он.
Представитель аппарата Григоренко также настаивает, что опасения бизнеса о росте затрат на 20−40% от нового регулирования являются завышенными, поскольку законопроект не требует подтверждения «доверенности» ИИ-решений для бизнес-софта. «Массовые коммерческие сервисы вправе не подтверждать “доверенность”, для них эти требования добровольные», — отметил он. Представитель аппарата указал, что текущая версия законопроекта предусматривает обязательное использование доверенных моделей ИИ прежде всего в госсекторе, в частности — на значимых объектах критической информационной инфраструктуры госсектора, а также в государственных информационных системах, используемых для социально значимых государственных функций.
Проект не предполагает запрет на функционирование в России зарубежных моделей ИИ, заверил представитель, но они должны соблюдать требования законодательства страны. По его словам, зарубежные модели в том числе смогут претендовать на статус доверенных, если пройдут подтверждение соответствия требованиям по информационной безопасности.