Дептранс Москвы рекомендовал отказаться от поездок на летней резине из-за снега

Погода продлится до вечера 28 апреля.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Московским автомобилистам, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю, следует сегодня отказаться от поездок на личном транспорте из-за мокрого снега. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«В городе идет мокрый снег. Такая погода продлится до завтрашнего вечера. Если вы уже поменяли зимнюю резину на летнюю, оставьте сегодня автомобиль дома и воспользуйтесь городским транспортом. Это безопасно и надежно», — говорится в сообщении.

В дептрансе напомнили, что летняя резина не обеспечивает надежного сцепления с дорогой при снеге и гололедице. Из-за этого значительно увеличивается тормозной путь, а автомобиль может занести.

«Не подвергайте себя и других риску», — призвали в ведомстве.