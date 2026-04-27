В Шарыповском округе в ДТП с лошадью погибли три человека

В Шарыповском округе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, в котором погибли три человека. Авария произошла накануне вечером на 17-м км автодороги Шарыпово — Ужур — Балахта. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124, двигаясь со стороны Ужура в направлении Шарыпово, наехал на лошадь, которая находилась на проезжей части. После этого машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель и двое несовершеннолетних пассажиров скончались до приезда скорой помощи. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.