На Дону почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля — Международный день памяти жертв чернобыльской катастрофы. С момента аварии на ЧАЭС прошло 40 лет. В Ростовской области прошли памятные акции, сообщает сайт правительства региона.
У мемориала героям-ликвидаторам в южной столице жители возложили цветы и почтили память земляков, отправленных на ликвидацию последствий взрыва. Более 20 тыс. дончан участвовали в работах в зоне отчуждения. Многие из них первыми прибыли на место аварии и приняли на себя высокую дозу радиации.
«Настоящие герои — не в книгах, а рядом с нами: обычные люди, способные на настоящие поступки», — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Добавим, сейчас в регионе поддержку получают 8,5 тыс. ликвидаторов и членов их семей.