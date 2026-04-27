На Дону почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня в регионе помощь получают 8,5 тыс. ликвидаторов аварии и их близких.

26 апреля — Международный день памяти жертв чернобыльской катастрофы. С момента аварии на ЧАЭС прошло 40 лет. В Ростовской области прошли памятные акции, сообщает сайт правительства региона.

У мемориала героям-ликвидаторам в южной столице жители возложили цветы и почтили память земляков, отправленных на ликвидацию последствий взрыва. Более 20 тыс. дончан участвовали в работах в зоне отчуждения. Многие из них первыми прибыли на место аварии и приняли на себя высокую дозу радиации.

«Настоящие герои — не в книгах, а рядом с нами: обычные люди, способные на настоящие поступки», — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Добавим, сейчас в регионе поддержку получают 8,5 тыс. ликвидаторов и членов их семей.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше