В Рособрнадзоре назвали предметы ЕГЭ, которые попадут под компьютеризацию

Только информатика и устная часть английского языка из числа предметом ЕГЭ будут переведены в компьютерный формат. В отношении остальных предметов таких решений принимать не будут. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
В ведомстве отметили, что компьютеризировать другие предметы, кроме этих двух, ни в Рособрнадзоре, ни в экспертном сообществе, ни среди школьных учителей необходимости не видят.
«Есть ряд предметов — все можно сделать, без проблем. Но то время, которое выделяется на экзамены, технологические решения, которые сейчас есть, могут привести к не очень хорошему эффекту, качественно отразиться на уровне выпускников», — сказал Музаев.
Среди положительных моментов компьютеризации глава ведомства назвал экономию времени, автоматическую обработку и снижения случаев списывания.
Ранее в России определили порядок проведения в 2026 году ЕГЭ. Соответствующий документ разработал Рособрнадзор. Согласно рекомендациям, ученики будут выполнять задания самостоятельно, разговоры с соседями по партам запрещены. Также под запрет традиционно попали средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратура, электронно-вычислительная техника, разные справочники и свои письменные напоминания.
До этого Музаев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявил, что теперь ЕГЭ будет начинаться не ранее 1 июня. По его словам, это позволит школам четко планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий.