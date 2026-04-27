Мурашко рассказал, что поможет россиянам увеличить продолжительность жизни

Здоровый образ жизни является фактором, который поможет россиянам достичь долголетия. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, говоря о достижениях медицины здорового долголетия. Министр рассказал о создании соответствующих центров для диагностики рисков различных заболеваний.
«Важной составляющей в здоровом долголетии является не только медицина, но и образ жизни, приобщенность к культуре, приобщенность к спорту и многие другие вещи», — цитирует Мурашко РИА Новости.
В качестве примера он привёл то, что даже 40-минутные занятия спортом улучшают более 250 параметров крови.
При этом, согласно исследованиям, в 2025 году доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, составляла около 10 процентов.