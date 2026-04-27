В Красноярском крае хотят создать единый цифровой сервис для участников СВО

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил разработать единый цифровой сервис для участников специальной военной операции. Платформа будет работать в проактивном режиме, чтобы все необходимые меры поддержки можно было оформить быстро и в одном месте.
Сейчас в крае действует около семидесяти различных мер поддержки для бойцов и их семей. Чтобы их оформить, приходится обращаться в разные структуры. Новый сервис призван решить эту проблему.
К разработке планируют привлечь самих ветеранов — участников проекта «Сибирский характер».
Как отметила руководитель реготделения Народного фронта в Красноярском крае Оксана Ларионова, важно, чтобы мнение и участие самих граждан стали ключевыми при создании таких цифровых сервисов. Ветераны смогут сделать сервис понятным, удобным и отвечающим их реальным запросам.
