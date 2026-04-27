В Красноярском крае хотят создать единый цифровой сервис для участников СВО

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил разработать единый цифровой сервис для участников специальной военной операции.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил разработать единый цифровой сервис для участников специальной военной операции. Платформа будет работать в проактивном режиме, чтобы все необходимые меры поддержки можно было оформить быстро и в одном месте.

Сейчас в крае действует около семидесяти различных мер поддержки для бойцов и их семей. Чтобы их оформить, приходится обращаться в разные структуры. Новый сервис призван решить эту проблему.

К разработке планируют привлечь самих ветеранов — участников проекта «Сибирский характер».

Как отметила руководитель реготделения Народного фронта в Красноярском крае Оксана Ларионова, важно, чтобы мнение и участие самих граждан стали ключевыми при создании таких цифровых сервисов. Ветераны смогут сделать сервис понятным, удобным и отвечающим их реальным запросам.

