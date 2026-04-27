«Пермские медведи» вышли в полуфинал чемпионата России по гандболу

«Пермские медведи» успешно преодолели четвертьфинальную стадию чемпионата России по гандболу среди команд Суперлиги. Пермяки дважды победили «Виктор».
Первый из двух матчей плей-офф соперники провели в Ставрополе. Матч завершился разгромной победой гостей со счетом 35:25 (18:11). Вторая встреча прошла в Перми. «Пермские медведи» сломили сопротивление гостей и вновь победили — 32:28 (18:14).
По сумме двух матчей пермяки вышли в полуфинал розыгрыша, где встретятся со столичным ЦСКА. Первый матч серии состоится 1 мая в Перми, второй 7 мая — в Москве.
На предварительном этапе чемпионата «Пермские медведи» заняли третье место, ЦСКА — второе. Вторую пару полуфиналистов составили «Зенит» и «Чеховские медведи».