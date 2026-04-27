МЧС предупреждает о сильном ветре в понедельник

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Усиление северо-западного, западного ветра порывами до 15−20 м/с, а днем местами до 24 м/с ожидается в понедельник на большей части территории Беларуси, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.

Ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.

По прогнозам Белгидромета, сегодня установится переменная облачность. Днем во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки — дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с, на большей части территории порывы будут достигать 15−20 м/с, местами до 24 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит +6…+13°С.

В Минске в понедельник ожидается переменная облачность и небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный сильный порывистый.

Температура воздуха утром будет в белорусской столице +1…+4°С, днем воздух прогреется до +7…+9°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +4…+6°С.