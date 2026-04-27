Власти Минска назвали судьбу промзоны и частного сектора неподалеку от метро «Михалово»

Власти назвали судьбу промзоны и частного сектора неподалеку от станции минского метро «Михалово». Об этом в эфире «Радио-Минск» рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, Гунько отметил, что промышленная зона в границах улиц Бельского, Гурского и Пономаренко (это в нескольких остановках общественного транспорта от метро «Михалово») расчищают с февраля 2025-го. Ряд объектов уже снесены. А вообще, территория интересна строителям уже много лет, пусть участок называют сложным из-за работы там на протяжении многих лет тех же транспортных предприятий.
«В настоящее время ГПО “Минскстрой” ведет работы по зачистке участка от промышленных и коммунальных обслуживающих предприятий. Градостроительной документацией здесь предусмотрено строительство жилых и социально гарантированных объектов, в том числе для хранения транспорта», — рассказал Гунько.
Что касается частного сектора в районе названных улиц, то главный архитектор Минска сообщил:
«Снос этих домов был предусмотрен градостроительной документацией. Однако пока мы не планируем к нему приступать, поскольку занимаемся трансформацией промышленных территорий».