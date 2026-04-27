Почта Иркутской области меняет расписание на майские праздники

Почтовые отделения Приангарья скорректируют график работы в период майских праздников. 30 апреля и 8 мая 2026 большинство офисов закроются на час раньше обычного. 9 мая объявили выходным днем, как и 1 мая. При этом 19 отделений по всей области продолжат обслуживать клиентов по стандартному расписанию.