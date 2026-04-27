Три семьи из Хабаровского края вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Победителями полуфинала конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» во Владивостоке стали 12 семей из Дальневосточного федерального округа, в том числе три семьи из Хабаровского края. Они успешно выполнили серию творческих, спортивных и интеллектуальных заданий. Летом победители полуфинала поедут в Москву, чтобы вместе с представителями других округов побороться за главные призы конкурса — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Победителями стали представители девяти регионов Дальневосточного федерального округа: три семьи из Хабаровского края, две — из Республики Саха (Якутия) и по одной семье из Республики Бурятия, Забайкальского и Приморского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей и Еврейской автономной области», — говорится в сообщении.
Победителями полуфинала от Хабаровского края стали команды Артюшенко, Рюмкиных, Фроловых; Симаковых, Чипизубовых; Суховей.
Семья Артюшенко, Рюмкиных, Фроловых из Амурска — представители педагогической династии. Общий стаж — 74 года. Все члены семьи играют на разных музыкальных инструментах, а родители являются руководителями Образцового оркестра русских народных инструментов Детской музыкальной школы Амурского муниципального района.
«Мы хорошо готовились, были оптимистично настроены и верили, что у нас все получится. Еще во время дистанционного этапа мы сплотились, провели много времени вместе и запомним это на всю жизнь. Для нас быть семьей — это быть на одной волне, поддерживать и понимать друг друга», — отмечают Артюшенко, Рюмкины, Фроловы.
Семья Симаковых, Чипизубовых из Амурска является продолжателями педагогической династии. Общий стаж — 67 лет. Семейный род в пяти поколениях насчитывает более 250 человек. В роду много многодетных семей — от 3 до 6 детей.
«Мы храним семейные ценности, всегда вместе, уважаем старших и всегда на позитиве. Мы многое узнали о себе за время дистанционного этапа и за эти три дня очного полуфинала, теперь у нас много фото и видео воспоминаний. От финала ожидаем победы!» — отмечают Симаковы, Чипизубовы.
Многодетная семья Суховей из Хабаровска воспитывает троих детей. Их самая большая мечта — отправиться в большое путешествие по России, чтобы увидеть Алтай, города Золотого кольца и Санкт-Петербург.
«Мы верили и ждали победу! Самое яркое впечатление — мы увидели огромное количество семей, объединенных одной целью, и осознали, что таких семей в России много. Нам помогло умение слышать друг друга и договариваться», — отмечают Суховей.
За шанс выйти в финал сражались представители 10 регионов Дальневосточного федерального округа: 14 семей из Забайкальского края, 12 — из Хабаровского края, 8 команд из Приморского края, 7 — из Амурской области, 5 — из Республики Саха (Якутия), 4 семьи из Республики Бурятия, 3 — из Сахалинской области и по одной семье из Камчатского края, Магаданской области и Еврейской автономной области.
Финалисты были определены по итогам оценочных испытаний, в рамках которых участники проходили интеллектуальные, спортивные и творческие задания, среди них была и интеллектуальная викторина Знание. Игра от Российского общества «Знание». Помимо этого, часть заданий была связана с культурным кодом России — ключевой темой второго сезона. А сама программа полуфиналов посвящена теме «Быть семьей».
Победители полуфиналов отправятся на финал конкурса «Это у нас семейное», который пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года в Москве. А по итогам участия в нем все финалисты смогут отправиться в семейные путешествия по России.