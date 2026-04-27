Титул разыграют «Зенит» и «Краснодар». События 27-го тура РПЛ

Программа 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в понедельник матчем между калининградской «Балтикой» и тольяттинским «Акроном». ТАСС собрал основные события прошедшего уик-энда.
Чемпионская дуэль.
В чемпионской гонке окончательно остались только лидер таблицы «Краснодар» и идущий вторым петербургский «Зенит». Обе команды провели свои игры в воскресенье. «Краснодар» дома одержал волевую победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 2:1, «Зенит» без труда на своем поле обыграл грозненский «Ахмат» (2:0). Краснодарская команда набрала 60 очков, в активе «Зенита» на один балл меньше. Обе команды за три тура до финиша стали недосягаемы для преследователей.
«Локомотив» ставит палки в колеса.
По итогам тура шансы на чемпионство потерял «Локомотив», который в гостях неожиданно проиграл самарским «Крыльям Советов» (0:2). Теперь железнодорожники сосредоточатся на борьбе за бронзу. В активе московской команды 49 очков, следом идут «Спартак» (48), «Балтика» (46, игра в запасе) и ЦСКА (45). Эта победа помогла «Крыльям Советов» выйти из зоны стыковых матчей. Самарцы с 26 очками идут на 12-й позиции. Команда одержала первую победу под руководством Сергея Булатова и первую в РПЛ с 8 марта.
Возможные перестановки в «Пари НН».
В воскресенье «Спартак» на выезде одержал победу над «Пари Нижний Новгород» (2:1). Красно-белые лидирует в РПЛ по волевым победам, всего их пять. «Спартак» набрал 48 очков. У «Пари НН» дела намного хуже, нижегородцы за три тура до конца занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Отставание от махачкалинского «Динамо», идущего в зоне стыков, составляет два очка. После матча журналист Иван Карпов сообщил, что «Пари НН» решил уволить главного тренера Алексея Шпилевского, в пресс-службе клуба ТАСС отказались комментировать ситуацию.
«Динамо» остановило «Сочи».
Московское «Динамо» на своем поле обыграло «Сочи», который до этого одержал три победы подряд. Встреча завершилась со счетом 2:0. Бело-голубые с 38 очками занимают восьмое место в турнирной таблице. Сочинцы же — основная команда на вылет по итогам сезона, в активе команды Игоря Осинькина 18 очков и последнее, 16-е место. Отставание от идущего в зоне стыковых матчей махачкалинского «Динамо» составляет шесть очков.
ЦСКА не может победить.
ЦСКА на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» (0:0). Армейцы расходятся миром с соперником в третьем матче подряд, а серия клуба без побед составляет четыре матча. Тем не менее московская команда все еще находится в борьбе за бронзовые медали, красно-синие с 45 очками занимают шестое место. Однако отставание от идущего третьим «Локомотива» за три тура до конца составляет четыре очка. «Рубин» с 39 очками располагается на седьмой позиции.
Роман Шлуинский.