Автобус № 66 будет ходить в красноярский коттеджный поселок Новалэнд

По просьбе жителей Солонцов и по поручению главы Красноярска с 1 мая автобусный маршрут № 66 будет заезжать в жилой комплекс Новалэнд.

По поручению мэра Красноярска с 1 мая автобусный маршрут № 66 будет заезжать в жилой комплекс Новалэнд.

Об этом жители просили на встрече с Сергеем Верещагиным. «Специалисты советовались с ними, как лучше сделать маршрут: выезжали на место и проводили опросы в чатах. В итоге большинство выступило за изменение маршрута № 66 с заходом в ЖК Новалэнд. Останавливаться автобус будет на остановке напротив пересечения улицы Весенней и Центрального проспекта», — рассказали в администрации.

Напомним, маршрут № 66 запустили с 1 января по просьбе красноярцев — он стал курсировать с железнодорожного вокзала до Солонцов.

