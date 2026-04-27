Автобус № 66 будет ходить в красноярский коттеджный поселок Новалэнд

По поручению мэра Красноярска с 1 мая автобусный маршрут № 66 будет заезжать в жилой комплекс Новалэнд.
Об этом жители просили на встрече с Сергеем Верещагиным. «Специалисты советовались с ними, как лучше сделать маршрут: выезжали на место и проводили опросы в чатах. В итоге большинство выступило за изменение маршрута № 66 с заходом в ЖК Новалэнд. Останавливаться автобус будет на остановке напротив пересечения улицы Весенней и Центрального проспекта», — рассказали в администрации.
Напомним, маршрут № 66 запустили с 1 января по просьбе красноярцев — он стал курсировать с железнодорожного вокзала до Солонцов.
